Цена COMDEX (CMDX)
Текущая цена COMDEX (CMDX) сегодня составляет 0.00547507 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 996.31K USD. Цена CMDX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка COMDEX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.62K USD
- Изменение цены COMDEX в течение дня составляет -0.04%
- Оборотное предложение составляет 181.90M USD
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За сегодня изменение цены COMDEX на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены COMDEX на USD составило $ +0.0007951635.
За последние 60 дней изменение цены COMDEX на USD составило $ +0.0034160872.
За последние 90 дней изменение цены COMDEX на USD составило $ -0.002522470120072158.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.04%
|30 дней
|$ +0.0007951635
|+14.52%
|60 дней
|$ +0.0034160872
|+62.39%
|90 дней
|$ -0.002522470120072158
|-31.54%
Ознакомьтесь с последним анализом цен COMDEX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.21%
-0.04%
+14.19%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
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