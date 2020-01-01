Токеномика COMDEX (CMDX)

Токеномика COMDEX (CMDX)

Откройте для себя ключевую информацию о COMDEX (CMDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о COMDEX (CMDX)

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.

What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards

Comdex dApps

  1. cSwap_DEX –
  • Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
  • It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
  • At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
  • Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
  1. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
  • $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
  • Harbor protocol, the platform to mint $CMST
  • $HARBOR, governance token of $CMST
  • HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
  1. Commodo – IBC native lending and borrowing platform
  • It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
  • it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

Официальный сайт:
https://comdex.one/
Whitepaper:
https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

Токеномика и анализ цен COMDEX (CMDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене COMDEX (CMDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 134,63K
$ 134,63K$ 134,63K
Общее предложение:
$ 197,26M
$ 197,26M$ 197,26M
Оборотное предложение:
$ 192,62M
$ 192,62M$ 192,62M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 137,87K
$ 137,87K$ 137,87K
Исторический максимум:
$ 6,02
$ 6,02$ 6,02
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00069897
$ 0,00069897$ 0,00069897

Токеномика COMDEX (CMDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики COMDEX (CMDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CMDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CMDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMDX, изучите текущую цену CMDX!

Прогноз цены CMDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.