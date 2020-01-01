Токеномика COMDEX (CMDX) Откройте для себя ключевую информацию о COMDEX (CMDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COMDEX (CMDX) What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps cSwap_DEX – Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks Официальный сайт: https://comdex.one/ Whitepaper: https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf Купить CMDX сейчас!

Токеномика и анализ цен COMDEX (CMDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COMDEX (CMDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 134,63K $ 134,63K $ 134,63K Общее предложение: $ 197,26M $ 197,26M $ 197,26M Оборотное предложение: $ 192,62M $ 192,62M $ 192,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,87K $ 137,87K $ 137,87K Исторический максимум: $ 6,02 $ 6,02 $ 6,02 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00069897 $ 0,00069897 $ 0,00069897 Узнайте больше о цене COMDEX (CMDX)

Токеномика COMDEX (CMDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COMDEX (CMDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CMDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CMDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMDX, изучите текущую цену CMDX!

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