Токеномика COMDEX (CMDX)
Информация о COMDEX (CMDX)
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.
What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards
Comdex dApps
- cSwap_DEX –
- Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
- It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
- At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
- Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
- Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
- $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
- Harbor protocol, the platform to mint $CMST
- $HARBOR, governance token of $CMST
- HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
- Commodo – IBC native lending and borrowing platform
- It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
- it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
Токеномика и анализ цен COMDEX (CMDX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене COMDEX (CMDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика COMDEX (CMDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики COMDEX (CMDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CMDX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CMDX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMDX, изучите текущую цену CMDX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.