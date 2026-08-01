Сегодняшняя цена CatFu

Текущая цена CatFu (CATFU) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CATFU на USD составляет $ 0 за CATFU.

На данный момент CatFu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 113,56, при оборотном предложении 999,83M CATFU. В течение последних 24 часов, CATFU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CATFU изменился на -0,22% за последний час и на -71,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация CatFu (CATFU)

Рыночная капитализация $ 10,11K$ 10,11K $ 10,11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,11K$ 10,11K $ 10,11K Оборотное предложение 999,83M 999,83M 999,83M Общее предложение 999 828 496,82978 999 828 496,82978 999 828 496,82978

Текущая рыночная капитализация CatFu составляет $ 10,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CATFU составляет 999,83M, а общее предложение – 999828496.82978. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,11K.