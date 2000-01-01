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Топ токенов категории Активы Wormhole по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Активы Wormhole. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.16
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.79
+0.14%
-1.20%
+1.13%
$ 80.95B
$ 18.68K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
4
Солана
Солана
SOL
$ 76.34
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.07
+0.58%
+1.17%
-0.50%
$ 14.04B
$ 17.09K
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,096.75
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
7
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.467
-0.29%
-1.39%
-3.72%
$ 2.79B
$ 22.18K
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004624
+0.26%
-0.88%
-7.37%
$ 2.73B
$ 218.85B
9
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.956
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
10
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.486
-0.27%
-2.18%
-0.20%
$ 351.61M
$ 638.80K
11
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005002
+0.06%
+0.10%
-0.36%
$ 276.79M
$ 1.53B
12
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06688
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
13
$ 0.04144
+0.36%
-0.36%
-0.38%
$ 122.09M
$ 1.38M
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11519
+0.11%
+0.75%
+2.74%
$ 97.44M
$ 588.33K
15
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.00826
-3.24%
-9.70%
+14.25%
$ 42.23M
$ 9.08M
16
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.00991
+0.17%
-0.25%
+0.25%
$ 2.45M
$ 5.12M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Активы Wormhole и почему они так популярны?
Токены категории Активы Wormhole представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $456.83B.
Какой токен из категории Активы Wormhole демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Активы Wormhole, отслеживаемых на MEXC, HYPE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Активы Wormhole находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Активы Wormhole, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Активы Wormhole относятся ETH, BNB, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Активы Wormhole?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Активы Wormhole составляет примерно $456.83B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Активы Wormhole, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.