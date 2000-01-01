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Топ токенов категории Экосистема Unichain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Unichain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.93
+0.58%
+1.17%
-0.50%
$ 14.04B
$ 17.09K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,327.18
+0.20%
-0.02%
-0.01%
$ 8.62B
$ 3.15M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,071.68
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
5
Линк
Линк
LINK
$ 8.28
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,058.24
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.95
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,192.69
+0.31%
-0.02%
+0.02%
$ 702.34M
$ 1.02M
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1821
+0.22%
-1.68%
-5.11%
$ 603.63M
$ 1.01M
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,552
-0.47%
-0.02%
-1.24%
$ 433.97M
$ 519.22K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002444
-0.12%
-2.43%
-13.45%
$ 215.76M
$ 268.60B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1436
+0.35%
-1.64%
+1.84%
$ 143.83M
$ 1.60M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08326
-0.01%
-1.66%
+0.89%
$ 117.22M
$ 643.22K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,030.75
+0.31%
-0.02%
+0.23%
$ 86.45M
$ 133.75K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.62M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.7455
-0.07%
-3.09%
+0.38%
$ 44.80M
$ 19.95K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.079807
+0.02%
+0.04%
+1.11%
$ 37.61M
$ 106.63K
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1964
+0.18%
+3.16%
-14.82%
$ 28.67M
$ 82.29K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
25
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00828175
0.00%
-0.04%
+15.33%
$ 2.76M
$ 12.98
26
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.274933
+0.31%
--
-9.97%
$ 2.09M
$ 305.36
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998568
+0.01%
0.00%
-0.06%
$ 806.28K
$ 931.63K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
+0.14%
-0.00%
-0.10%
$ 352.05K
$ 665.03
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
-0.59%
$ 10.51K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Unichain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Unichain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 29 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $123.99B.
Какой токен из категории Экосистема Unichain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Unichain, отслеживаемых на MEXC, EUL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.16% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Unichain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 29 токенов категории Экосистема Unichain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Unichain относятся USDC, HYPE, WSTETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Unichain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Unichain составляет примерно $123.99B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Unichain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.