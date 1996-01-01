Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ролл-ап. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

Потенциал токенов Ролл-ап зависит от фундаментальных показателей конкретных проектов, рыночных условий и вашей личной толерантности к риску. MEXC предоставляет котировки в реальном времени, графики и аналитические инструменты, которые помогут вам оценить проекты Ролл-ап. Перед инвестированием всегда проводите собственное исследование.

Зарегистрируйте бесплатный аккаунт на MEXC, пройдите верификацию и внесите депозит. После этого вы сможете найти любой торгуемый токен категории Ролл-ап на спотовом рынке и начать торговать с USDT или другими поддерживаемыми парами.

Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ролл-ап составляет примерно $1.34B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Ролл-ап, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ролл-ап относятся ARB, IMX, OP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.

Среди токенов категории Ролл-ап, отслеживаемых на MEXC, PHA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.45% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Токены категории Ролл-ап представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.34B.

Что такое токены категории Ролл-ап и почему они так популярны?

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ролл-ап, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.