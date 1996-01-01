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Топ токенов категории Ролл-ап по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ролл-ап. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08073
+0.71%
+1.18%
-2.01%
$ 503.84M
$ 2.15M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1124
+0.27%
+0.09%
+1.72%
$ 224.40M
$ 505.37K
3
OP
OP
OP
$ 0.0922
-0.03%
+3.17%
+3.92%
$ 198.74M
$ 413.10K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02412
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008644
-0.23%
-1.72%
+5.61%
$ 42.33M
$ 65.18M
6
$ 0.006192
-0.19%
+2.13%
+8.76%
$ 39.69M
$ 12.62M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.11
+0.32%
--
-0.32%
$ 34.41M
$ 10.36K
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45669
-0.27%
-4.31%
+4.78%
$ 30.75M
$ 133.70K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02563612
+0.10%
-0.08%
+19.49%
$ 23.91M
$ 16.70M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02491
-4.75%
+8.45%
+25.91%
$ 21.56M
$ 5.97M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.515
-0.08%
-1.68%
+3.93%
$ 18.82M
$ 23.47K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0711
-0.14%
-2.48%
+2.46%
$ 13.80M
$ 746.06K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00969
+0.21%
-2.61%
-7.36%
$ 13.26M
$ 4.95M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01881
-0.27%
-3.09%
-0.53%
$ 9.28M
$ 3.38M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0128
0.00%
-3.76%
+4.92%
$ 6.19M
$ 4.47M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001713
+0.06%
-2.34%
-5.01%
$ 3.59M
$ 6.35M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009412
-0.25%
-1.28%
+3.12%
$ 2.51M
$ 5.99M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002191
-0.14%
-5.57%
+26.87%
$ 1.95M
$ 26.84M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008257
+0.10%
+3.67%
-5.96%
$ 861.50K
$ 6.57M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.121E-5
+18.00%
-12.40%
+6.46%
$ 560.60K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00119425
+0.10%
-0.00%
+0.40%
$ 97.53K
$ 29.76K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
+0.21%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
+0.00%
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.19204
-2.44%
-8.13%
-0.92%
--
$ 305.07K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ролл-ап и почему они так популярны?
Токены категории Ролл-ап представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.34B.
Какой токен из категории Ролл-ап демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ролл-ап, отслеживаемых на MEXC, PHA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.45% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ролл-ап находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Ролл-ап, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ролл-ап относятся ARB, IMX, OP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ролл-ап?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ролл-ап составляет примерно $1.34B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ролл-ап, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.