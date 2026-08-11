Сегодняшняя цена SatoshiVM

Текущая цена SatoshiVM (SAVM) сегодня составляет $ 0.00400815 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAVM на USD составляет $ 0.00400815 за SAVM.

На данный момент SatoshiVM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29,473, при оборотном предложении 7.35M SAVM. В течение последних 24 часов, SAVM торговался в диапазоне от $ 0.00399199 (минимум) до $ 0.00401183 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 14.77, тогда как исторический минимум составил $ 0.00326.

В краткосрочной перспективе SAVM изменился на +0.22% за последний час и на +1.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 97.61.

Рыночная информация SatoshiVM (SAVM)

Рыночная капитализация $ 29.47K$ 29.47K $ 29.47K Объем (24Ч) $ 97.61$ 97.61 $ 97.61 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 84.17K$ 84.17K $ 84.17K Оборотное предложение 7.35M 7.35M 7.35M Общее предложение 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущая рыночная капитализация SatoshiVM составляет $ 29.47K, при 24-часовом объеме торгов $ 97.61. Циркулируещее обращение SAVM составляет 7.35M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 84.17K.