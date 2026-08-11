Сегодняшняя цена LightLink

Текущая цена LightLink (LL) сегодня составляет $ 0.00119701 с изменением 0.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LL на USD составляет $ 0.00119701 за LL.

На данный момент LightLink занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 97,760, при оборотном предложении 81.67M LL. В течение последних 24 часов, LL торговался в диапазоне от $ 0.00119216 (минимум) до $ 0.00121022 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.162301, тогда как исторический минимум составил $ 0.00117736.

В краткосрочной перспективе LL изменился на +0.16% за последний час и на +1.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 30.14K.

Рыночная информация LightLink (LL)

Рыночная капитализация $ 97.76K$ 97.76K $ 97.76K Объем (24Ч) $ 30.14K$ 30.14K $ 30.14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Оборотное предложение 81.67M 81.67M 81.67M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация LightLink составляет $ 97.76K, при 24-часовом объеме торгов $ 30.14K. Циркулируещее обращение LL составляет 81.67M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.20M.