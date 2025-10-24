Что такое ZKFair (ZKF)

ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community. ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community.

Прогноз цены ZKFair (USD)

Сколько будет стоить ZKFair (ZKF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ZKFair (ZKF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ZKFair.

ZKF на местную валюту

Токеномика ZKFair (ZKF)

Понимание токеномики ZKFair (ZKF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZKF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZKFair (ZKF) Сколько стоит ZKFair (ZKF) на сегодня? Актуальная цена ZKF в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZKF в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZKF в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ZKFair? Рыночная капитализация ZKF составляет $ 290,06K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZKF? Циркулирующее предложение ZKF составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZKF? ZKF достиг максимальной цены (ATH) в 0,02491955 USD . Какова была минимальная цена ZKF за все время (ATL)? ZKF достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ZKF? Объем торгов за последние 24 часа для ZKF составляет -- USD . Вырастет ли ZKF в цене в этом году? ZKF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZKF для более подробного анализа.

