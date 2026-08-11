Сегодняшняя цена Fragmetric

Текущая цена Fragmetric (FRAG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRAG на USD составляет $ 0 за FRAG.

На данный момент Fragmetric занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 142 570, при оборотном предложении 202,00M FRAG. В течение последних 24 часов, FRAG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,170403, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FRAG изменился на +0,00% за последний час и на -48,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21,05.

Рыночная информация Fragmetric (FRAG)

Рыночная капитализация $ 142,57K$ 142,57K $ 142,57K Объем (24Ч) $ 21,05$ 21,05 $ 21,05 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 705,79K$ 705,79K $ 705,79K Оборотное предложение 202,00M 202,00M 202,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Fragmetric составляет $ 142,57K, при 24-часовом объеме торгов $ 21,05. Циркулируещее обращение FRAG составляет 202,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 705,79K.