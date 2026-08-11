Сегодняшняя цена MilkyWay

Текущая цена MilkyWay (MILK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MILK на USD составляет $ 0 за MILK.

На данный момент MilkyWay занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 50 572, при оборотном предложении 260,00M MILK. В течение последних 24 часов, MILK торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,161821, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MILK изменился на -- за последний час и на +0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация MilkyWay (MILK)

Рыночная капитализация $ 50,57K$ 50,57K $ 50,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 50,57K$ 50,57K $ 50,57K Оборотное предложение 260,00M 260,00M 260,00M Общее предложение 1 200 000 000,0 1 200 000 000,0 1 200 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MilkyWay составляет $ 50,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MILK составляет 260,00M, а общее предложение – 1200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,57K.