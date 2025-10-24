Текущая цена Pubhouse Dominance Index сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PUB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pubhouse Dominance Index сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PUB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUB прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PUB

Информация о цене PUB

Официальный сайт PUB

Токеномика PUB

Прогноз цен PUB

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Pubhouse Dominance Index

Цена Pubhouse Dominance Index (PUB)

Не в листинге

Текущая цена 1 PUB в USD:

$0,00053737
$0,00053737$0,00053737
+21,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pubhouse Dominance Index (PUB) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:06:07 (UTC+8)

Информация о ценах Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00137001
$ 0,00137001$ 0,00137001
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00137001
$ 0,00137001$ 0,00137001

$ 0,00208552
$ 0,00208552$ 0,00208552

$ 0
$ 0$ 0

-6,44%

+21,05%

+139,88%

+139,88%

Текущая цена Pubhouse Dominance Index (PUB) составляет --. За последние 24 часа PUB торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,00137001, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PUB за все время составляет $ 0,00208552, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PUB изменился на -6,44% за последний час, на +21,05% за 24 часа и на +139,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 523,51K
$ 523,51K$ 523,51K

--
----

$ 523,51K
$ 523,51K$ 523,51K

976,74M
976,74M 976,74M

976 739 641,2379057
976 739 641,2379057 976 739 641,2379057

Текущая рыночная капитализация Pubhouse Dominance Index составляет $ 523,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PUB составляет 976,74M, а общее предложение – 976739641.2379057. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 523,51K.

История цен Pubhouse Dominance Index (PUB) в USD

За сегодня изменение цены Pubhouse Dominance Index на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pubhouse Dominance Index на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pubhouse Dominance Index на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pubhouse Dominance Index на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+21,05%
30 дней$ 0+111,01%
60 дней$ 0+41,37%
90 дней$ 0--

Что такое Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pubhouse Dominance Index (PUB)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pubhouse Dominance Index (USD)

Сколько будет стоить Pubhouse Dominance Index (PUB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pubhouse Dominance Index (PUB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pubhouse Dominance Index.

Проверьте прогноз цены Pubhouse Dominance Index!

PUB на местную валюту

Токеномика Pubhouse Dominance Index (PUB)

Понимание токеномики Pubhouse Dominance Index (PUB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pubhouse Dominance Index (PUB)

Сколько стоит Pubhouse Dominance Index (PUB) на сегодня?
Актуальная цена PUB в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PUB в USD?
Текущая цена PUB в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pubhouse Dominance Index?
Рыночная капитализация PUB составляет $ 523,51K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PUB?
Циркулирующее предложение PUB составляет 976,74M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PUB?
PUB достиг максимальной цены (ATH) в 0,00208552 USD.
Какова была минимальная цена PUB за все время (ATL)?
PUB достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PUB?
Объем торгов за последние 24 часа для PUB составляет -- USD.
Вырастет ли PUB в цене в этом году?
PUB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUB для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:06:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pubhouse Dominance Index (PUB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.