Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction. 🎯 Create Prediction Tokens Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed If no similar market exists, create the generated market with a single click Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets Earn 20% of all trading fees as the market creator 💰 Trade Like Memecoins Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool Trade based on attention and belief in predictions No formal resolution - markets live on attention and speculation Discover existing markets if your idea already exists

Понимание токеномики Pubhouse Dominance Index (PUB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pubhouse Dominance Index (PUB) Сколько стоит Pubhouse Dominance Index (PUB) на сегодня? Актуальная цена PUB в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PUB в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PUB в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pubhouse Dominance Index? Рыночная капитализация PUB составляет $ 523,51K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PUB? Циркулирующее предложение PUB составляет 976,74M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PUB? PUB достиг максимальной цены (ATH) в 0,00208552 USD . Какова была минимальная цена PUB за все время (ATL)? PUB достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PUB? Объем торгов за последние 24 часа для PUB составляет -- USD . Вырастет ли PUB в цене в этом году? PUB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUB для более подробного анализа.

