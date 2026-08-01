Сегодняшняя цена BNBet

Текущая цена BNBet (BNBET) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNBET на USD составляет $ 0 за BNBET.

На данный момент BNBet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,648.34, при оборотном предложении 950.00M BNBET. В течение последних 24 часов, BNBET торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00297601, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BNBET изменился на -0.54% за последний час и на +1.87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BNBet (BNBET)

Рыночная капитализация $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Оборотное предложение 950.00M 950.00M 950.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация BNBet составляет $ 9.65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BNBET составляет 950.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.65K.