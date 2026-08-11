Сегодняшняя цена Hunch

Текущая цена Hunch (HUNCH) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HUNCH на USD составляет $ 0 за HUNCH.

На данный момент Hunch занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46 936, при оборотном предложении 100,00B HUNCH. В течение последних 24 часов, HUNCH торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HUNCH изменился на -- за последний час и на -40,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hunch (HUNCH)

Рыночная капитализация $ 46,94K$ 46,94K $ 46,94K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 46,94K$ 46,94K $ 46,94K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Hunch составляет $ 46,94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HUNCH составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46,94K.