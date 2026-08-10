Сегодняшняя цена Capinfra

Текущая цена Capinfra (CAPINFRA) сегодня составляет ₽ 0.09473 с изменением 0.30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CAPINFRA на RUB составляет ₽ 0.09473 за CAPINFRA.

На данный момент Capinfra занимает #3838 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 CAPINFRA. В течение последних 24 часов, CAPINFRA торговался в диапазоне от ₽ 0.09377 (минимум) до ₽ 0.09608 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 56.1780928647103935, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.3461729560745235275.

В краткосрочной перспективе CAPINFRA изменился на +0.58% за последний час и на +0.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,43K.

Рыночная информация Capinfra (CAPINFRA)

Место No.3838 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 60,43K₽ 60,43K ₽ 60,43K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18.95M₽ 18.95M ₽ 18.95M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Общее предложение 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Коэффициент обращения 0.00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Capinfra составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,43K. Циркулируещее обращение CAPINFRA составляет 0,00, а общее предложение – 200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18.95M.