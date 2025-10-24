Что такое roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot "ROULE" – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

Токеномика roule token (ROUL)

Понимание токеномики roule token (ROUL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROUL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о roule token (ROUL) Сколько стоит roule token (ROUL) на сегодня? Актуальная цена ROUL в USD – 0,00386955 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROUL в USD? $ 0,00386955 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROUL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация roule token? Рыночная капитализация ROUL составляет $ 279,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROUL? Циркулирующее предложение ROUL составляет 72,33M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROUL? ROUL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00858746 USD . Какова была минимальная цена ROUL за все время (ATL)? ROUL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00109265 USD . Каков объем торгов ROUL? Объем торгов за последние 24 часа для ROUL составляет -- USD . Вырастет ли ROUL в цене в этом году? ROUL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROUL для более подробного анализа.

