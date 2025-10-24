Текущая цена roule token сегодня составляет 0,00386955 USD. Следите за обновлениями цены ROUL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROUL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена roule token сегодня составляет 0,00386955 USD. Следите за обновлениями цены ROUL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROUL прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ROUL

Информация о цене ROUL

Whitepaper ROUL

Официальный сайт ROUL

Токеномика ROUL

Прогноз цен ROUL

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип roule token

Цена roule token (ROUL)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROUL в USD:

$0,00386955
$0,00386955$0,00386955
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены roule token (ROUL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:08:15 (UTC+8)

Информация о ценах roule token (ROUL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00377878
$ 0,00377878$ 0,00377878
Мин 24Ч
$ 0,00402041
$ 0,00402041$ 0,00402041
Макс 24Ч

$ 0,00377878
$ 0,00377878$ 0,00377878

$ 0,00402041
$ 0,00402041$ 0,00402041

$ 0,00858746
$ 0,00858746$ 0,00858746

$ 0,00109265
$ 0,00109265$ 0,00109265

0,00%

+0,04%

-10,78%

-10,78%

Текущая цена roule token (ROUL) составляет $0,00386955. За последние 24 часа ROUL торговался в диапазоне от $ 0,00377878 до $ 0,00402041, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROUL за все время составляет $ 0,00858746, а минимальная – $ 0,00109265.

Что касается краткосрочной динамики, ROUL изменился на 0,00% за последний час, на +0,04% за 24 часа и на -10,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация roule token (ROUL)

$ 279,87K
$ 279,87K$ 279,87K

--
----

$ 386,96K
$ 386,96K$ 386,96K

72,33M
72,33M 72,33M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация roule token составляет $ 279,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROUL составляет 72,33M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 386,96K.

История цен roule token (ROUL) в USD

За сегодня изменение цены roule token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены roule token на USD составило $ +0,0067602292.
За последние 60 дней изменение цены roule token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены roule token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,04%
30 дней$ +0,0067602292+174,70%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник roule token (ROUL)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены roule token (USD)

Сколько будет стоить roule token (ROUL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов roule token (ROUL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для roule token.

Проверьте прогноз цены roule token!

ROUL на местную валюту

Токеномика roule token (ROUL)

Понимание токеномики roule token (ROUL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROUL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о roule token (ROUL)

Сколько стоит roule token (ROUL) на сегодня?
Актуальная цена ROUL в USD – 0,00386955 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROUL в USD?
Текущая цена ROUL в USD составляет $ 0,00386955. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация roule token?
Рыночная капитализация ROUL составляет $ 279,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROUL?
Циркулирующее предложение ROUL составляет 72,33M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROUL?
ROUL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00858746 USD.
Какова была минимальная цена ROUL за все время (ATL)?
ROUL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00109265 USD.
Каков объем торгов ROUL?
Объем торгов за последние 24 часа для ROUL составляет -- USD.
Вырастет ли ROUL в цене в этом году?
ROUL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROUL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:08:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии roule token (ROUL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.