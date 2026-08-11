Сегодняшняя цена Lucrar

Текущая цена Lucrar (LCR) сегодня составляет $ 0.117791 с изменением 0.69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LCR на USD составляет $ 0.117791 за LCR.

На данный момент Lucrar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 318,825, при оборотном предложении 2.71M LCR. В течение последних 24 часов, LCR торговался в диапазоне от $ 0.115026 (минимум) до $ 0.118225 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.183729, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LCR изменился на +0.24% за последний час и на +4.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 29.36K.

Рыночная информация Lucrar (LCR)

Рыночная капитализация $ 318.83K$ 318.83K $ 318.83K Объем (24Ч) $ 29.36K$ 29.36K $ 29.36K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M Оборотное предложение 2.71M 2.71M 2.71M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Lucrar составляет $ 318.83K, при 24-часовом объеме торгов $ 29.36K. Циркулируещее обращение LCR составляет 2.71M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11.77M.