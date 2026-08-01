Какова текущая цена Edu3Labs?

Живая цена Edu3Labs (NFE) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Edu3Labs на рынке?

В настоящее время Edu3Labs находится на 7399-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽50436452.1906453040000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов NFE в обращении?

Количество токенов NFE в обращении составляет 52593015.23806702 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Edu3Labs за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Edu3Labs колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Edu3Labs удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Edu3Labs достиг максимальной цены ₽25.5987225723040224000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется NFE?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Edu3Labs?

Текущее изменение цены -7.43% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Education,BNB Chain Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.