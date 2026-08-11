Цена Lead Ai (LAI)
Текущая цена Lead Ai (LAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LAI на USD составляет $ 0 за LAI.
На данный момент Lead Ai занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 969,96, при оборотном предложении 400,00M LAI. В течение последних 24 часов, LAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе LAI изменился на -0,23% за последний час и на +2,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Lead Ai составляет $ 15,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LAI составляет 400,00M, а общее предложение – 700000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,95K.
-0,23%
-0,85%
+2,33%
+2,33%
За сегодня изменение цены Lead Ai на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lead Ai на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lead Ai на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lead Ai на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,85%
|30 дней
|$ 0
|-4,56%
|60 дней
|$ 0
|-41,80%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Lead Ai потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько стоит Lead Ai в данный момент?
Lead Ai в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -0.85%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.
Вверх или вниз движется LAI сегодня?
LAI продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Education,BNB Chain Ecosystem,AI Agents.
Насколько популярен Lead Ai сегодня?
Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают LAI.
Чем отличается Lead Ai от других криптоактивов?
Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Education,BNB Chain Ecosystem,AI Agents и созданным на сети --, LAI предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.
Какое количество LAI находится в обращении на рынке?
Сегодня в обращении находятся 400000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.
Какова самая высокая и самая низкая цена Lead Ai за все время?
Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.