Сегодняшняя цена ViFoxCoin

Текущая цена ViFoxCoin (VFX) сегодня составляет $ 1.006 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VFX на USD составляет $ 1.006 за VFX.

На данный момент ViFoxCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,979,044, при оборотном предложении 9.92M VFX. В течение последних 24 часов, VFX торговался в диапазоне от $ 1.002 (минимум) до $ 1.013 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.2, тогда как исторический минимум составил $ 0.671625.

В краткосрочной перспективе VFX изменился на -0.02% за последний час и на -0.82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 157.79.

Рыночная информация ViFoxCoin (VFX)

Рыночная капитализация $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Объем (24Ч) $ 157.79$ 157.79 $ 157.79 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Оборотное предложение 9.92M 9.92M 9.92M Общее предложение 9,916,917.363 9,916,917.363 9,916,917.363

Текущая рыночная капитализация ViFoxCoin составляет $ 9.98M, при 24-часовом объеме торгов $ 157.79. Циркулируещее обращение VFX составляет 9.92M, а общее предложение – 9916917.363. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.98M.