Цена Chain Talk Daily (CTD)

Текущая цена 1 CTD в USD:

$0,00017718
-3,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Chain Talk Daily (CTD) в реальном времени
Информация о ценах Chain Talk Daily (CTD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00016581
Мин 24Ч
$ 0,00018377
Макс 24Ч

$ 0,00016581
$ 0,00018377
$ 0,00415884
$ 0,00007742
+0,85%

-3,45%

-16,21%

-16,21%

Текущая цена Chain Talk Daily (CTD) составляет $0,00017669. За последние 24 часа CTD торговался в диапазоне от $ 0,00016581 до $ 0,00018377, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CTD за все время составляет $ 0,00415884, а минимальная – $ 0,00007742.

Что касается краткосрочной динамики, CTD изменился на +0,85% за последний час, на -3,45% за 24 часа и на -16,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Chain Talk Daily (CTD)

$ 177,27K
--
$ 177,27K
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Chain Talk Daily составляет $ 177,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CTD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 177,27K.

История цен Chain Talk Daily (CTD) в USD

За сегодня изменение цены Chain Talk Daily на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Chain Talk Daily на USD составило $ -0,0000448096.
За последние 60 дней изменение цены Chain Talk Daily на USD составило $ +0,0000756126.
За последние 90 дней изменение цены Chain Talk Daily на USD составило $ -0,00013525071926287184.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,45%
30 дней$ -0,0000448096-25,36%
60 дней$ +0,0000756126+42,79%
90 дней$ -0,00013525071926287184-43,35%

Что такое Chain Talk Daily (CTD)

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Chain Talk Daily (CTD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Chain Talk Daily (USD)

Сколько будет стоить Chain Talk Daily (CTD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Chain Talk Daily (CTD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Chain Talk Daily.

Проверьте прогноз цены Chain Talk Daily!

CTD на местную валюту

Токеномика Chain Talk Daily (CTD)

Понимание токеномики Chain Talk Daily (CTD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CTD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chain Talk Daily (CTD)

Сколько стоит Chain Talk Daily (CTD) на сегодня?
Актуальная цена CTD в USD – 0,00017669 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CTD в USD?
Текущая цена CTD в USD составляет $ 0,00017669. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Chain Talk Daily?
Рыночная капитализация CTD составляет $ 177,27K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CTD?
Циркулирующее предложение CTD составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CTD?
CTD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00415884 USD.
Какова была минимальная цена CTD за все время (ATL)?
CTD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00007742 USD.
Каков объем торгов CTD?
Объем торгов за последние 24 часа для CTD составляет -- USD.
Вырастет ли CTD в цене в этом году?
CTD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CTD для более подробного анализа.
