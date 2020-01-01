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Топ токенов категории Протокол BTCfi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Протокол BTCfi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.359
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
3
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01304
-0.92%
-3.29%
+23.99%
$ 47.90M
$ 5.14M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03905
+0.13%
-2.83%
-27.08%
$ 45.97M
$ 6.07M
5
Threshold
Threshold
T
$ 0.003552
+0.06%
-2.41%
+5.62%
$ 39.80M
$ 14.84M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.13
+0.31%
+5.15%
-10.31%
$ 33.62M
$ 472.93K
7
Test
Test
TST
$ 0.022283
+0.02%
-1.99%
+104.15%
$ 19.90M
$ 34.34M
8
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.42046
0.00%
--
-3.13%
$ 6.74M
$ 19.86
9
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008947
-0.37%
-3.06%
+10.34%
$ 6.58M
$ 97.56M
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005303
+0.95%
-5.34%
+13.00%
$ 5.17M
$ 19.91M
11
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011015
+0.07%
-1.24%
-2.64%
$ 4.30M
$ 4.91M
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002524
+0.12%
-8.62%
+8.02%
$ 3.76M
$ 25.98M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.106204
0.00%
--
+1.49%
$ 1.38M
$ 3.49
14
$ 0.001733
+1.28%
-7.97%
-7.14%
$ 1.06M
$ 68.09M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.00767
-0.12%
-8.46%
-4.09%
$ 656.70K
$ 7.58M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00547546
0.00%
0.00%
0.00%
$ 472.50K
$ 42.49K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
-0.17%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Yala
Yala
YALA
$ 1.189E-5
0.00%
-43.40%
-85.13%
$ 3.58K
--
19
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02133
+1.57%
-3.56%
+8.08%
--
$ 3.66M
20
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1102
-0.54%
-1.78%
-1.69%
--
$ 570.91K
21
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003302
+0.09%
-0.39%
+0.73%
--
$ 16.97M
22
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002779
-0.89%
+3.09%
+16.72%
--
$ 237.73M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Протокол BTCfi и почему они так популярны?
Токены категории Протокол BTCfi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 22 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.45B.
Какой токен из категории Протокол BTCfi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Протокол BTCfi, отслеживаемых на MEXC, BR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.15% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Протокол BTCfi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 22 токенов категории Протокол BTCfi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Протокол BTCfi относятся U, PENDLE, BABY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Протокол BTCfi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Протокол BTCfi составляет примерно $1.45B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Протокол BTCfi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.