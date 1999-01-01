GVNR

GVNR мобилизует спящую ликвидность, безопасно интегрируя Bitcoin в DeFi. Пользователи могут использовать нативные $BTC в качестве залога без потери доверия и без создания налогооблагаемых ситуаций, избегая обертывания и мостов. Это позволяет раскрыть потенциал Bitcoin как мощной движущей силы кроссчейн-инноваций.

Название криптовалютыGVNR

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение7 200 000

Макс. предложение0

Общее предложение20 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

Сектор

Соцсети

