Сегодняшняя цена Yala

Текущая цена Yala (YALA) сегодня составляет $ 0 с изменением 104,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YALA на USD составляет $ 0 за YALA.

На данный момент Yala занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29 669, при оборотном предложении 301,38M YALA. В течение последних 24 часов, YALA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,450515, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YALA изменился на -- за последний час и на +7,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Yala (YALA)

Рыночная капитализация $ 29,67K$ 29,67K $ 29,67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 98,45K$ 98,45K $ 98,45K Оборотное предложение 301,38M 301,38M 301,38M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Yala составляет $ 29,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YALA составляет 301,38M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 98,45K.