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Текущая цена pSTAKE Finance сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PSTAKE составляет 47 627 USD. Отслеживайте обновления цен PSTAKE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена pSTAKE Finance сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PSTAKE составляет 47 627 USD. Отслеживайте обновления цен PSTAKE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена pSTAKE Finance (PSTAKE)

Не в листинге

Текущая цена 1 PSTAKE в USD:

$0,00010833
$0,00010833$0,00010833
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены pSTAKE Finance (PSTAKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:58:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена pSTAKE Finance

Текущая цена pSTAKE Finance (PSTAKE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PSTAKE на USD составляет $ 0 за PSTAKE.

На данный момент pSTAKE Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 47 627, при оборотном предложении 439,65M PSTAKE. В течение последних 24 часов, PSTAKE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,21, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PSTAKE изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 15,43.

Рыночная информация pSTAKE Finance (PSTAKE)

$ 47,63K
$ 47,63K$ 47,63K

$ 15,43
$ 15,43$ 15,43

$ 54,17K
$ 54,17K$ 54,17K

439,65M
439,65M 439,65M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация pSTAKE Finance составляет $ 47,63K, при 24-часовом объеме торгов $ 15,43. Циркулируещее обращение PSTAKE составляет 439,65M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 54,17K.

История цен pSTAKE Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,21
$ 1,21$ 1,21

$ 0
$ 0$ 0

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0,00%

История цен pSTAKE Finance (PSTAKE) в USD

За сегодня изменение цены pSTAKE Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены pSTAKE Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены pSTAKE Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены pSTAKE Finance на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 00,00%
60 дней$ 0+2,68%
90 дней----

Прогноз цены pSTAKE Finance

Прогноз цены pSTAKE Finance (PSTAKE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PSTAKE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены pSTAKE Finance (PSTAKE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена pSTAKE Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник pSTAKE Finance (PSTAKE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

О pSTAKE Finance

Какова сегодняшняя цена pSTAKE Finance (PSTAKE)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов PSTAKE находится в обращении?

Обращающееся предложение PSTAKE составляет 439651042.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют pSTAKE Finance?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей PSTAKE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация pSTAKE Finance?

Рыночная капитализация составляет ₽3563303.5296624080000, что ставит pSTAKE Finance на 7051-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется PSTAKE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение pSTAKE Finance?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:58:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии pSTAKE Finance (PSTAKE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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