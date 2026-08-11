Сегодняшняя цена GVNR

Текущая цена GVNR (GVNR) сегодня составляет $ 0,42046 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GVNR на USD составляет $ 0,42046 за GVNR.

На данный момент GVNR занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 736 447, при оборотном предложении 16,03M GVNR. В течение последних 24 часов, GVNR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3,99, тогда как исторический минимум составил $ 0,03570621.

В краткосрочной перспективе GVNR изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,86.

Рыночная информация GVNR (GVNR)

Рыночная капитализация $ 6,74M$ 6,74M $ 6,74M Объем (24Ч) $ 19,86$ 19,86 $ 19,86 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,41M$ 8,41M $ 8,41M Оборотное предложение 16,03M 16,03M 16,03M Общее предложение 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Текущая рыночная капитализация GVNR составляет $ 6,74M, при 24-часовом объеме торгов $ 19,86. Циркулируещее обращение GVNR составляет 16,03M, а общее предложение – 20000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,41M.