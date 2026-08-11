Какова текущая цена Lnfi Network?

Lnfi Network торгуется по цене ₽0.409687034706187392000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.34%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как LN соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.34% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если LN превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Lnfi Network показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight LN демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Lnfi Network?

Рыночная капитализация ₽35348589.3915086240000 ставит LN на 3651-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.408270651929337120000 до ₽0.4441441185094144000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется LN?

Lnfi Network обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку LN?

При наличии в обращении 86293728.785927 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.