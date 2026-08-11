Какова текущая цена Garden?

Garden (SEED) торгуется по цене ₽7.9463291443119808000, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Garden в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,BTCfi Protocol, SEED часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SEED?

За последние 24 часа объем торгов SEED составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Garden в обращении?

Сегодня в обращении находится 13026451.186463924 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SEED?

В настоящее время Garden занимает рейтинг №2549 с рыночной капитализацией ₽103512901.0422758384000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Garden за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Garden соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,BTCfi Protocol SEED демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.