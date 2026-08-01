Какова сегодняшняя цена Build Together (BT)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.57%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов BT находится в обращении?

Обращающееся предложение BT составляет 1000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Build Together?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей BT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Build Together?

Рыночная капитализация составляет ₽2179848.9958335552000, что ставит Build Together на 7991-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется BT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Build Together?

Недавнее изменение цены на -0.57% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.