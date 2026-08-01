Какова текущая цена BRICKTON?

BRICKTON торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -49.15%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH BRICKTON составляет ₽0.090239419616463936000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BRICK?

Рыночная капитализация составляет ₽1627461.9892363840000, что ставит актив на 8565-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие BRICKTON на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BRICK.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 996012296.840868 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится BRICKTON?

BRICKTON входит в классификацию Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BRICK?

Работа в сети -- позволяет BRICK использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.