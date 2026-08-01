Сегодняшняя цена BitShiba

Текущая цена BitShiba (SHIBA) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIBA на USD составляет $ 0 за SHIBA.

На данный момент BitShiba занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 220 047, при оборотном предложении 1 000,00T SHIBA. В течение последних 24 часов, SHIBA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHIBA изменился на -0,19% за последний час и на +1,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BitShiba (SHIBA)

Рыночная капитализация $ 220,05K$ 220,05K $ 220,05K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 220,05K$ 220,05K $ 220,05K Оборотное предложение 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Общее предложение 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Текущая рыночная капитализация BitShiba составляет $ 220,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHIBA составляет 1 000,00T, а общее предложение – 1.0e+15. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 220,05K.