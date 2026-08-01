Какова текущая цена BasedAI?

BasedAI торгуется по цене ₽0.92546235687456880000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.08%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BASEDAI соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.08% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BASEDAI превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как BasedAI показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents BASEDAI демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация BasedAI?

Рыночная капитализация ₽33010853.2967582880000 ставит BASEDAI на 3738-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.836294851474544560000 до ₽0.951789668673609360000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BASEDAI?

BasedAI обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BASEDAI?

При наличии в обращении 35669420.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.