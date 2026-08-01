Сегодняшняя цена Arrland RUM

Текущая цена Arrland RUM (RUM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUM на USD составляет $ 0 за RUM.

На данный момент Arrland RUM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 98 277, при оборотном предложении 1,08B RUM. В течение последних 24 часов, RUM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00974685, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RUM изменился на 0,00% за последний час и на +11,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Arrland RUM (RUM)

Рыночная капитализация $ 98,28K$ 98,28K $ 98,28K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 150,21K$ 150,21K $ 150,21K Оборотное предложение 1,08B 1,08B 1,08B Общее предложение 1 657 039 513,880247 1 657 039 513,880247 1 657 039 513,880247

Текущая рыночная капитализация Arrland RUM составляет $ 98,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RUM составляет 1,08B, а общее предложение – 1657039513.880247. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 150,21K.