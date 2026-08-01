На какой блокчейн-сети работает Aquabank bTether?

Aquabank bTether работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена BUSDT?

Токен оценивается в ₽74.6441275287634640000, что отражает изменение цены на -0.24% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Aquabank bTether?

Aquabank bTether относится к категории LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать BUSDT с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Aquabank bTether?

Его рыночная капитализация составляет ₽23460703.0531818000000, что ставит актив на 4141-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов BUSDT сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 314042.860035 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Aquabank bTether?

За последний день объем торговли BUSDT составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Aquabank bTether колебался между ₽74.546042599471520000 и ₽75.1161472228160000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.