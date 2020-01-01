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Топ токенов категории AquaBank Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе AquaBank Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0.997766
-0.05%
-0.00%
-0.12%
$ 305.96K
$ 57.06K
2
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 0.998673
-0.07%
0.00%
-0.13%
$ 212.12K
$ 167.66K
3
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0.998479
-0.05%
0.00%
-0.11%
$ 133.12K
$ 123.94K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории AquaBank Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории AquaBank Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $651.20K.
Какой токен из категории AquaBank Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории AquaBank Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, BUSDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов AquaBank Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории AquaBank Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории AquaBank Ecosystem относятся BUSDT, BUSDC, BAUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории AquaBank Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории AquaBank Ecosystem составляет примерно $651.20K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор AquaBank Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.