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Топ токенов категории Токены LP по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены LP. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.64
0.00%
-0.01%
+1.11%
$ 781.20M
$ 2.32M
2
WETH ARM LP Token
WETH ARM LP Token
ARM-WETH
$ 1,871.0
0.00%
-0.02%
-0.28%
$ 4.21M
--
3
stETH ARM LP Token
stETH ARM LP Token
ARM-WETH-STETH
$ 2,031.28
-0.28%
-0.02%
-0.31%
$ 4.19M
--
4
Maxi PayFi Strategy Token
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
$ 0.999127
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 585.88K
$ 3.06
5
sUSDe ARM LP Token
sUSDe ARM LP Token
ARM-SUSDE-USDE
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 541.28K
--
6
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0.997766
-0.05%
-0.00%
-0.12%
$ 305.96K
$ 57.06K
7
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151559
0.00%
-0.04%
-9.91%
$ 244.85K
$ 43.87
8
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 0.998673
-0.07%
0.00%
-0.13%
$ 212.12K
$ 167.66K
9
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0.998479
-0.05%
0.00%
-0.11%
$ 133.12K
$ 123.94K
10
eETH ARM LP Token
eETH ARM LP Token
ARM-WETH-EETH
$ 1,927.02
0.00%
-0.02%
-0.01%
$ 113.69K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены LP и почему они так популярны?
Токены категории Токены LP представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $791.74M.
Какой токен из категории Токены LP демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены LP, отслеживаемых на MEXC, MPST продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены LP находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Токены LP, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены LP относятся JLP, ARM-WETH, ARM-WETH-STETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены LP?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены LP составляет примерно $791.74M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены LP, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.