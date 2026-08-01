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Текущая цена Aquabank bAUSD сегодня составляет 0,998937 USD. Рыночная капитализация BAUSD составляет 133 134 USD. Отслеживайте обновления цен BAUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Aquabank bAUSD сегодня составляет 0,998937 USD. Рыночная капитализация BAUSD составляет 133 134 USD. Отслеживайте обновления цен BAUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Aquabank bAUSD (BAUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 BAUSD в USD:

$0,998938
$0,998938$0,998938
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Aquabank bAUSD (BAUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:19:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Aquabank bAUSD

Текущая цена Aquabank bAUSD (BAUSD) сегодня составляет $ 0,998937 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAUSD на USD составляет $ 0,998937 за BAUSD.

На данный момент Aquabank bAUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 133 134, при оборотном предложении 133,31K BAUSD. В течение последних 24 часов, BAUSD торговался в диапазоне от $ 0,997142 (минимум) до $ 1,001 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,005, тогда как исторический минимум составил $ 0,993179.

В краткосрочной перспективе BAUSD изменился на -0,01% за последний час и на -0,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 113,34K.

Рыночная информация Aquabank bAUSD (BAUSD)

$ 133,13K
$ 133,13K$ 133,13K

$ 113,34K
$ 113,34K$ 113,34K

$ 133,13K
$ 133,13K$ 133,13K

133,31K
133,31K 133,31K

133 306,748586
133 306,748586 133 306,748586

Текущая рыночная капитализация Aquabank bAUSD составляет $ 133,13K, при 24-часовом объеме торгов $ 113,34K. Циркулируещее обращение BAUSD составляет 133,31K, а общее предложение – 133306.748586. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 133,13K.

История цен Aquabank bAUSD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,997142
$ 0,997142$ 0,997142
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,997142
$ 0,997142$ 0,997142

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 0,993179
$ 0,993179$ 0,993179

-0,01%

-0,08%

-0,04%

-0,04%

История цен Aquabank bAUSD (BAUSD) в USD

За сегодня изменение цены Aquabank bAUSD на USD составило $ -0,000839825322439314.
За последние 30 дней изменение цены Aquabank bAUSD на USD составило $ -0,0007550964.
За последние 60 дней изменение цены Aquabank bAUSD на USD составило $ -0,0003977767.
За последние 90 дней изменение цены Aquabank bAUSD на USD составило $ -0,0000437897030897.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000839825322439314-0,08%
30 дней$ -0,0007550964-0,07%
60 дней$ -0,0003977767-0,03%
90 дней$ -0,0000437897030897-0,00%

Прогноз цены Aquabank bAUSD

Прогноз цены Aquabank bAUSD (BAUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Aquabank bAUSD (BAUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Aquabank bAUSD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Aquabank bAUSD (BAUSD)

Официальный веб-сайт

Категория :

AquaBank EcosystemAvalanche EcosystemLP Tokens

О Aquabank bAUSD

Какова реальная цена Aquabank bAUSD сегодня?

Текущая цена Aquabank bAUSD составляет ₽74.7373493608746480000, за последние 24 часа она изменилась на -0.08%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для BAUSD?

BAUSD торговался в диапазоне от ₽74.6030530618059680000 до ₽74.8916965837040000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Aquabank bAUSD сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется BAUSD?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что BAUSD демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Aquabank bAUSD в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽9960670.4625123360000 Aquabank bAUSD занимает #-- место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли BAUSD?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Aquabank bAUSD соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽75.1909641025200000, а ATL — ₽74.3065537675390160000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение BAUSD?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (133306.748586 токенов), производительность категории в рамках LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:19:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Aquabank bAUSD (BAUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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