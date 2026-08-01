Какова реальная цена Aquabank bAUSD сегодня?

Текущая цена Aquabank bAUSD составляет ₽74.7373493608746480000, за последние 24 часа она изменилась на -0.08%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для BAUSD?

BAUSD торговался в диапазоне от ₽74.6030530618059680000 до ₽74.8916965837040000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Aquabank bAUSD сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется BAUSD?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что BAUSD демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Aquabank bAUSD в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽9960670.4625123360000 Aquabank bAUSD занимает #-- место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли BAUSD?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Aquabank bAUSD соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽75.1909641025200000, а ATL — ₽74.3065537675390160000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение BAUSD?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (133306.748586 токенов), производительность категории в рамках LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.