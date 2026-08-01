Какова реальная цена AnitaMaxWynn сегодня?

Текущая цена AnitaMaxWynn составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -19.37%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для WYNN?

WYNN торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна AnitaMaxWynn сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется WYNN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что WYNN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место AnitaMaxWynn в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽26191893.2467763200000 AnitaMaxWynn занимает #4000 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли WYNN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как AnitaMaxWynn соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение WYNN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (999665543.553474 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.