Какова текущая цена торговли America250?

America250 (USA250) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне -1.65% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены America250 сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по USA250?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение America250 на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #6450 место по рыночной капитализации, составляющей ₽5097947.3661508560000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов USA250?

При наличии 999960790.894813 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой America250?

Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как America250 сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, USA250 продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.