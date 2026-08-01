Сегодняшняя цена AGNT SOCIAL

Текущая цена AGNT SOCIAL (AGNT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AGNT на USD составляет $ 0 за AGNT.

На данный момент AGNT SOCIAL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49 920, при оборотном предложении 100,00B AGNT. В течение последних 24 часов, AGNT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AGNT изменился на -- за последний час и на -10,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AGNT SOCIAL (AGNT)

Рыночная капитализация $ 49,92K$ 49,92K $ 49,92K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49,92K$ 49,92K $ 49,92K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AGNT SOCIAL составляет $ 49,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AGNT составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,92K.