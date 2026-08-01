На какой блокчейн-сети работает AgentCraft?

AgentCraft работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена AGENTCRAFT?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.75% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится AgentCraft?

AgentCraft относится к категории Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать AGENTCRAFT с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация AgentCraft?

Его рыночная капитализация составляет ₽866320.46188500736000, что ставит актив на 9940-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов AGENTCRAFT сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 99999999999.99998 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля AgentCraft?

За последний день объем торговли AGENTCRAFT составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа AgentCraft колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.