Сегодняшняя цена Acolyt

Текущая цена Acolyt (ACOLYT) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACOLYT на USD составляет $ 0 за ACOLYT.

На данный момент Acolyt занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 90 124, при оборотном предложении 997,98M ACOLYT. В течение последних 24 часов, ACOLYT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,068293, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ACOLYT изменился на -1,14% за последний час и на -13,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Acolyt (ACOLYT)

Рыночная капитализация $ 90,12K$ 90,12K $ 90,12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 90,12K$ 90,12K $ 90,12K Оборотное предложение 997,98M 997,98M 997,98M Общее предложение 997 978 597,7379853 997 978 597,7379853 997 978 597,7379853

Текущая рыночная капитализация Acolyt составляет $ 90,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ACOLYT составляет 997,98M, а общее предложение – 997978597.7379853. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 90,12K.