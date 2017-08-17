Токеномика 0x (ZRX) Откройте для себя ключевую информацию о 0x (ZRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 0x (ZRX) ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain. Официальный сайт: http://0xprotocol.org/ Whitepaper: https://0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.0x.org/ Купить ZRX сейчас!

Токеномика и анализ цен 0x (ZRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0x (ZRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 184,61M $ 184,61M $ 184,61M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 848,40M $ 848,40M $ 848,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 217,60M $ 217,60M $ 217,60M Исторический максимум: $ 2,3975 $ 2,3975 $ 2,3975 Исторический минимум: $ 0,1039619967341423 $ 0,1039619967341423 $ 0,1039619967341423 Текущая цена: $ 0,2176 $ 0,2176 $ 0,2176 Узнайте больше о цене 0x (ZRX)

Токеномика 0x (ZRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 0x (ZRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZRX, изучите текущую цену ZRX!

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