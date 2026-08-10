Сегодняшняя цена 龙虾

Текущая цена 龙虾 (龙虾) сегодня составляет ₽ 0.022415 с изменением 21.37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 龙虾 на RUB составляет ₽ 0.022415 за 龙虾.

На данный момент 龙虾 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 龙虾. В течение последних 24 часов, 龙虾 торговался в диапазоне от ₽ 0.015045 (минимум) до ₽ 0.027839 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 龙虾 изменился на +22.90% за последний час и на +14.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,33M.

Рыночная информация 龙虾 (龙虾)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 4,33M₽ 4,33M ₽ 4,33M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0.00₽ 0.00 ₽ 0.00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация 龙虾 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,33M. Циркулируещее обращение 龙虾 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.