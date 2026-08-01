О YOUNES Younes — это сообщество-ориентированный токен-мем, вдохновлённый Юнесом, суперзвездой комедийных боевых искусств. Это YvY. Юнес процветает благодаря собственной абсурдности, принимая идею, что дело не в том, чтобы быть логичным, а в том, чтобы сделать заявление. Являясь символом индивидуальности, Юнес призывает быть главным героем, отбросить стеснение и принять свои уникальные мысли и голос. Таким образом, сообщество поднимается до состояния безапелляционного самовыражения, не боясь казаться смешными и оставаясь верными себе.

Какова текущая цена YOUNES?

Живая цена YOUNES (YOUNES) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает YOUNES на рынке?

В настоящее время YOUNES находится на 9940-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽839637.796120804800000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов YOUNES в обращении?

Количество токенов YOUNES в обращении составляет 999998201.24 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен YOUNES за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена YOUNES колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько YOUNES удалён от своего максимума и минимума за всё время?

YOUNES достиг максимальной цены ₽0.610377676032902400000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется YOUNES?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для YOUNES?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.