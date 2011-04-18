XRP

Ripple — это базовая валюта сети Ripple, которая может циркулировать по всей сети Ripple. Его общий объем составляет 100 миллиардов, и он постепенно уменьшается по мере увеличения количества транзакций. Операционная компания Ripple — Ripple Labs (ранее OpenCoin). Валюта Ripple — единственная общая валюта в системе Ripple. Он отличается от других валют в системе. Например, CNY и USD нельзя обналичить через шлюзы. Другими словами, CNY, выпущенные шлюзом A, могут быть обналичены только в шлюзе A, а не в шлюзе B. В противном случае вы должны конвертировать его в CNY шлюза B через систему отложенного ордера Ripple. Однако у Ripple таких ограничений нет вообще. Он универсален в системе пульсаций. Ripple (XRP), как и биткойн, — это цифровая валюта, основанная на математике и криптографии. Но что отличается от биткойна, который нельзя использовать в реальном времени, так это то, что XRP играет роль соединения и может похвастаться функцией гарантии безопасности в системе Ripple. Необходима гарантия безопасности, которая требует, чтобы шлюз, участвующий в этом протоколе, содержал небольшое количество XRP.

Название криптовалютыXRP

МестоNo.4

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0392%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2.86%

Оборотное предложение58,938,652,386

Макс. предложение100,000,000,000

Общее предложение99,986,013,292

Коэффициент обращения0.5893%

Дата выпуска2011-04-18 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0.005874 USDT

Исторический максимум3.841939926147461,2018-01-04

Наименьшая цена0.002802350092679262,2014-07-07

Публичный блокчейнXRP

ВведениеRipple — это базовая валюта сети Ripple, которая может циркулировать по всей сети Ripple. Его общий объем составляет 100 миллиардов, и он постепенно уменьшается по мере увеличения количества транзакций. Операционная компания Ripple — Ripple Labs (ранее OpenCoin). Валюта Ripple — единственная общая валюта в системе Ripple. Он отличается от других валют в системе. Например, CNY и USD нельзя обналичить через шлюзы. Другими словами, CNY, выпущенные шлюзом A, могут быть обналичены только в шлюзе A, а не в шлюзе B. В противном случае вы должны конвертировать его в CNY шлюза B через систему отложенного ордера Ripple. Однако у Ripple таких ограничений нет вообще. Он универсален в системе пульсаций. Ripple (XRP), как и биткойн, — это цифровая валюта, основанная на математике и криптографии. Но что отличается от биткойна, который нельзя использовать в реальном времени, так это то, что XRP играет роль соединения и может похвастаться функцией гарантии безопасности в системе Ripple. Необходима гарантия безопасности, которая требует, чтобы шлюз, участвующий в этом протоколе, содержал небольшое количество XRP.

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