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Текущая цена Grove сегодня составляет 0.008579 RUB. Рыночная капитализация GROVE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен GROVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Grove сегодня составляет 0.008579 RUB. Рыночная капитализация GROVE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен GROVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Grove Курс (GROVE)

Текущая цена 1 GROVE в RUB:

₽0.70922593
₽0.70922593₽0.70922593
-1,88%1D
RUB
График цены Grove (GROVE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:53:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Grove

Текущая цена Grove (GROVE) сегодня составляет ₽ 0.008579 с изменением 1.88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GROVE на RUB составляет ₽ 0.008579 за GROVE.

На данный момент Grove занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GROVE. В течение последних 24 часов, GROVE торговался в диапазоне от ₽ 0.008497 (минимум) до ₽ 0.008847 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GROVE изменился на 0.00% за последний час и на -18.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 115,46K.

Рыночная информация Grove (GROVE)

--
----

₽ 115,46K
₽ 115,46K₽ 115,46K

₽ 85.79M
₽ 85.79M₽ 85.79M

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Текущая рыночная капитализация Grove составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 115,46K. Циркулируещее обращение GROVE составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 85.79M.

История цен Grove в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.008497
₽ 0.008497₽ 0.008497
Мин 24Ч
₽ 0.008847
₽ 0.008847₽ 0.008847
Макс 24Ч

₽ 0.008497
₽ 0.008497₽ 0.008497

₽ 0.008847
₽ 0.008847₽ 0.008847

--
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--
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0.00%

-1.88%

-18.94%

-18.94%

История цен Grove (GROVE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Grove за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.01358892-1.88%
30 дней₽ -0.013151-60.53%
60 дней₽ +0.001079+14.38%
90 дней₽ +0.001079+14.38%
Изменение цены Grove сегодня

Сегодня для GROVE зафиксировано изменение ₽ -0.01358892 (-1.88%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Grove за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.013151 (-60.53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Grove за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GROVE изменился на ₽ +0.001079 (+14.38%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Grove за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.001079 (+14.38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Grove (GROVE)?

Просмотеть страницу истории цен Grove.

Анализ по Grove

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Grove, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Grove: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GROVE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

GROVE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008742. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,00893. Центральная ось тренда установлена на отметке 0,00906. Текущая цена расположена в нижней части диапазона периферийной системы уровней. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует покупательные сигналы и располагается в определённом порядке. Долгосрочная структура тренда сохраняет характер нисходящего канала. Индикаторная система показывает дивергенцию направления: быстрая и медленная линии не формируют единое движение. MACD зафиксировал состояние «медвежьего пересечения», а столбики индикатора импульса указывают на преобладание продавцов. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о колебаниях и консолидации. Боллинджеры демонстрируют сужение полос, что отражает снижение волатильности. Силы быков и медведей распределены равномерно, однако отсутствует выраженный односторонний импульс для прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,00900, что составляет примерно 2,9% от текущей цены. Ключевая точка R1 установлена на отметке 0,00913. Ближайшая поддержка находится на уровне S2 — 0,00893; эта позиция уже стала зоной немедленного тестирования. Дальняя поддержка ориентирована на центральный уровень 0,00906. Отклонение цены от центра увеличивается, поэтому необходимо следить за возможным пробоем уровня S2. Расстояния между уровнями остаются довольно компактными, а ликвидность сосредоточена в узком ценовом диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Grove

Прогноз цены Grove (GROVE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GROVE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Grove (GROVE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Grove потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Grove достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GROVE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Grove».

Как купить и инвестировать Grove в Россия

Готовы приступить к работе с Grove? Покупка GROVE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Grove. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Grove (GROVE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Grove будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Grove (GROVE)

Что вы можете сделать с Grove

Владение Grove позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Grove (GROVE)

Grove монетизирует экономику стейблкоинов. Благодаря распределению, финансированию и ликвидности институционального уровня Grove выводит активы реального мира и реальные сценарии их использования в блокчейн, чтобы создать следующее поколение глобальных финансовых рынков.

Источники Grove

Для более глубокого понимания Grove рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Grove
Обозреватель блоков

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemGovernance

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:53:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Grove (GROVE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Grove

GROVE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GROVE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GROVE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Grove (GROVE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Grove в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GROVE/USDT
₽0.70922593
₽0.70922593₽0.70922593
-1.83%
13.29M (USDT)

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