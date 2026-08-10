Сегодняшняя цена Grove

Текущая цена Grove (GROVE) сегодня составляет ₽ 0.008579 с изменением 1.88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GROVE на RUB составляет ₽ 0.008579 за GROVE.

На данный момент Grove занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GROVE. В течение последних 24 часов, GROVE торговался в диапазоне от ₽ 0.008497 (минимум) до ₽ 0.008847 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GROVE изменился на 0.00% за последний час и на -18.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 115,46K.

Рыночная информация Grove (GROVE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 115,46K₽ 115,46K ₽ 115,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 85.79M₽ 85.79M ₽ 85.79M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Grove составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 115,46K. Циркулируещее обращение GROVE составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 85.79M.