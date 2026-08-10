Сегодняшняя цена AntFun

Текущая цена AntFun (ANTFUN) сегодня составляет ₽ 0.042531 с изменением 1.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANTFUN на RUB составляет ₽ 0.042531 за ANTFUN.

На данный момент AntFun занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ANTFUN. В течение последних 24 часов, ANTFUN торговался в диапазоне от ₽ 0.042371 (минимум) до ₽ 0.0434 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ANTFUN изменился на -0.15% за последний час и на -2.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 8,28M.

Рыночная информация AntFun (ANTFUN)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 8,28M₽ 8,28M ₽ 8,28M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 425.31M₽ 425.31M ₽ 425.31M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация AntFun составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 8,28M. Циркулируещее обращение ANTFUN составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 425.31M.