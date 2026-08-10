Сегодняшняя цена The White Bull

Текущая цена The White Bull (LEVI) сегодня составляет ₽ 0,0003621 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LEVI на RUB составляет ₽ 0,0003621 за LEVI.

На данный момент The White Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- LEVI. В течение последних 24 часов, LEVI торговался в диапазоне от ₽ 0,0003458 (минимум) до ₽ 0,0004074 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе LEVI изменился на +0,08% за последний час и на -13,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,21K.

Рыночная информация The White Bull (LEVI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 55,21K₽ 55,21K ₽ 55,21K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 362,10K₽ 362,10K ₽ 362,10K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 999 999 393 999 999 393 999 999 393 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация The White Bull составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,21K. Циркулируещее обращение LEVI составляет --, а общее предложение – 999999393. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 362,10K.