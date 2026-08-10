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Текущая цена The White Bull сегодня составляет 0,0003621 RUB. Рыночная капитализация LEVI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен LEVI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The White Bull сегодня составляет 0,0003621 RUB. Рыночная капитализация LEVI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен LEVI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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The White Bull Курс (LEVI)

Текущая цена 1 LEVI в RUB:

₽0,029875392
₽0,029875392₽0,029875392
+1,63%1D
RUB
График цены The White Bull (LEVI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:50:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The White Bull

Текущая цена The White Bull (LEVI) сегодня составляет ₽ 0,0003621 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LEVI на RUB составляет ₽ 0,0003621 за LEVI.

На данный момент The White Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- LEVI. В течение последних 24 часов, LEVI торговался в диапазоне от ₽ 0,0003458 (минимум) до ₽ 0,0004074 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе LEVI изменился на +0,08% за последний час и на -13,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,21K.

Рыночная информация The White Bull (LEVI)

--
----

₽ 55,21K
₽ 55,21K₽ 55,21K

₽ 362,10K
₽ 362,10K₽ 362,10K

--
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999 999 393
999 999 393 999 999 393

SOL

Текущая рыночная капитализация The White Bull составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,21K. Циркулируещее обращение LEVI составляет --, а общее предложение – 999999393. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 362,10K.

История цен The White Bull в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0003458
₽ 0,0003458₽ 0,0003458
Мин 24Ч
₽ 0,0004074
₽ 0,0004074₽ 0,0004074
Макс 24Ч

₽ 0,0003458
₽ 0,0003458₽ 0,0003458

₽ 0,0004074
₽ 0,0004074₽ 0,0004074

--
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--
----

+0,08%

+1,63%

-13,91%

-13,91%

История цен The White Bull (LEVI) в RUB

Отслеживайте изменения цены The White Bull за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,000479159+1,63%
30 дней₽ +0,0000081+2,28%
60 дней₽ -0,0026379-87,93%
90 дней₽ -0,0026379-87,93%
Изменение цены The White Bull сегодня

Сегодня для LEVI зафиксировано изменение ₽ +0,000479159 (+1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены The White Bull за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000081 (+2,28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены The White Bull за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LEVI изменился на ₽ -0,0026379 (-87,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены The White Bull за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0026379 (-87,93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The White Bull (LEVI)?

Просмотеть страницу истории цен The White Bull.

Анализ по The White Bull

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The White Bull, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке The White Bull: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке LEVI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

LEVI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше ключевой точки 3,647E-4. Цена находится в диапазоне между центральной точкой 3,52E-4 и уровнем сопротивления R1 на отметке 3,58E-4. В краткосрочной перспективе скользящие средние образуют покупательную конфигурацию. Индикатор MACD формирует сигнал «мертвого пересечения». Показатели RSI находятся в нейтральной зоне. Линии быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение. Волатильность сохраняется на уровне узких колебаний. Распределение силы быков и медведей остаётся относительно сбалансированным. Ближайший уровень сопротивления 3,58E-4 отстоит от текущей цены примерно на 1,8%. Нижний уровень поддержки 3,52E-4 расположен примерно на 3,5% ниже текущего курса. Дальний опорный уровень S1 находится на отметке 3,44E-4. Уровень сопротивления R2 на отметке 3,66E-4 задаёт верхнюю границу. Для пробоя необходимо подтверждение соответствующим объёмом торгов. При откате к центральной точке следует оценить степень готовности рынка принять цену.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены The White Bull

Прогноз цены The White Bull (LEVI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LEVI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The White Bull (LEVI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The White Bull потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The White Bull достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LEVI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The White Bull».

Как купить и инвестировать The White Bull в Россия

Готовы приступить к работе с The White Bull? Покупка LEVI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить The White Bull. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке The White Bull (LEVI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и The White Bull будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке The White Bull (LEVI)

Что вы можете сделать с The White Bull

Владение The White Bull позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое The White Bull (LEVI)

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Источники The White Bull

Для более глубокого понимания The White Bull рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:50:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The White Bull (LEVI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о The White Bull

LEVI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по LEVI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами LEVI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте The White Bull (LEVI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The White Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LEVI/USD1
₽0,03019761
₽0,03019761₽0,03019761
+3,13%
151.82M (USDT)
LEVI/USDT
₽0,029875392
₽0,029875392₽0,029875392
+1,43%
148.71M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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