WBTC

Wrapped Bitcoin - это токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, представляющий Биткойн. Wrapped Bitcoin позволяет быстрее осуществлять переводы Биткойн на блокчейне Ethereum и открывает возможность использования BTC в экосистеме Ethereum.

Название криптовалютыWBTC

МестоNo.9404

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)97,295.96%

Оборотное предложение129,018.23968189

Макс. предложение0

Общее предложение129,018.23968189

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум111556.69168366172,2025-05-22

Наименьшая цена3330.11634888,2019-02-06

Публичный блокчейнETH

ВведениеWrapped Bitcoin - это токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, представляющий Биткойн. Wrapped Bitcoin позволяет быстрее осуществлять переводы Биткойн на блокчейне Ethereum и открывает возможность использования BTC в экосистеме Ethereum.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
WBTC/BTC
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (WBTC)
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Сумма 24ч (BTC)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
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